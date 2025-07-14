Более 600 кубометров порубочных остатков убрали в Истре за июнь

За июнь специалисты переработали и вывезли более 600 кубометров порубочных остатков, которые остались после обрезки деревьев и расчистки территорий в муниципальном округе Истра. Работы проводят на дворовых и общественных территориях, у парковок, детских площадок и вдоль пешеходных маршрутов.

Измельчение и вывоз порубочных остатков — важная часть санитарного содержания территории. Эта работа помогает не только поддерживать чистоту, но и повышает безопасность на улицах, во дворах и общественных зонах. В июне специалисты МБУ «ДОДХИБ» выполнили значительный объем работ. Всего они измельчили 217 кубометров древесных остатков, а еще 388 кубометров веток, сухостоя и порубочных материалов вывезли с территории округа.

Такая санитарная очистка решает сразу несколько задач: повышает безопасность для пешеходов, устраняя опасные обломки; предотвращает накопление органических отходов и распространение вредителей; поддерживает эстетичный облик улиц и зеленых зон.

Работы по измельчению и вывозу порубочных остатков выполняют на постоянной основе в рамках комплексной стратегии благоустройства территории округа.