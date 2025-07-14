На Украине запустили рекламу на испанском языке с призывом вступать в ВСУ

Минобороны Украины опубликовало в соцсетях видеоролик, где на испанском языке призвало иностранцев вступать в ряды ВСУ. Видео разместили в аккаунте украинского оборонного ведомства в TikTok.

В ролике девушка в испанской шляпе сомбреро зазывала на сайт центра рекрутинга для иностранных наемников.

«Мы ищем сильных и мужественных людей на боевые и небоевые должности в украинскую армию», — заявила она.

В конце видео девушка стала пританцовывать под мелодию с испанскими мотивами.

Обращение к иностранцам прозвучало на фоне дефицита личного состава в украинской армии и всеобщей мобилизации, объявленной на Украине.

Ранее российские военные ударили по объектам ВСУ в 140 районах, поразив, в частности, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников, а также инфраструктуру военных аэродромов и места хранения украинских беспилотников.