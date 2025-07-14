Мужчина упал под поезд и погиб в московском метро

Источник 360: мужчина погиб после падения на рельсы в московском метро

Мужчина упал на рельсы на станции «Тверская» московского метрополитена. Он погиб, сообщил источник 360.ru.

По его словам, тело мужчины уже вытащили из-под поезда. Погибшему отрезало правую руку.

Перед этим, как рассказала одна из пассажирок, состав резко затормозил, а потом людей выпустили из вагона на станцию. Обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются.

В Telegram-канале столичного дептранса сообщили, что на Замоскворецкой линии (2) поезда временно не ходили от «Белорусской» до «Театральной». В обратном направлении поезда ходят с увеличенными интервалами. Сейчас движение уже восстановили.