Мужчина упал под поезд и погиб в московском метро

Мужчина упал на рельсы на станции «Тверская» московского метрополитена. Он погиб, сообщил источник 360.ru.
По его словам, тело мужчины уже вытащили из-под поезда. Погибшему отрезало правую руку.
Перед этим, как рассказала одна из пассажирок, состав резко затормозил, а потом людей выпустили из вагона на станцию. Обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются.
В Telegram-канале столичного дептранса сообщили, что на Замоскворецкой линии (2) поезда временно не ходили от «Белорусской» до «Театральной». В обратном направлении поезда ходят с увеличенными интервалами. Сейчас движение уже восстановили.
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