МИД Белоруссии предложил Минск как площадку для переговоров по Украине
Минск готов стать площадкой для переговоров по Украине. Об этом на Генассамблее ООН заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков, его процитировал гостелеканал ОНТ.
«Мы доказали свою способность выступать в качестве надежной договорной площадки. Мы готовы и дальше делать все возможное для скорейшего достижения мира на Украине», — заявил министр.
Он подчеркнул, что достижение устойчивого мира невозможно без устранения первопричины конфликта, которую игнорировали долгие годы. Среди них Рыженков назвал планы Украины по вступлению в НАТО и невыполнение Минских соглашений.
Он напомнил, что европейские государственные деятели подтвердили, что Украина с согласия Запада намеренно саботировала договоренности, чтобы затянуть время и перевооружить армию.
Глава белорусского МИД заявил, что накачка Украины оружием ведет к уничтожению страны и ее народа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на ГА ООН, заявил, что Украина поплатилась своей территориальной целостностью по вине европейских политиков.