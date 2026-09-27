Минск готов стать площадкой для переговоров по Украине. Об этом на Генассамблее ООН заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков, его процитировал гостелеканал ОНТ .

«Мы доказали свою способность выступать в качестве надежной договорной площадки. Мы готовы и дальше делать все возможное для скорейшего достижения мира на Украине», — заявил министр.

Он подчеркнул, что достижение устойчивого мира невозможно без устранения первопричины конфликта, которую игнорировали долгие годы. Среди них Рыженков назвал планы Украины по вступлению в НАТО и невыполнение Минских соглашений.

Он напомнил, что европейские государственные деятели подтвердили, что Украина с согласия Запада намеренно саботировала договоренности, чтобы затянуть время и перевооружить армию.

Глава белорусского МИД заявил, что накачка Украины оружием ведет к уничтожению страны и ее народа.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на ГА ООН, заявил, что Украина поплатилась своей территориальной целостностью по вине европейских политиков.