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    МИД Белоруссии предложил Минск как площадку для переговоров по Украине

    Фото: РИА «Новости»

    Минск готов стать площадкой для переговоров по Украине. Об этом на Генассамблее ООН заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков, его процитировал гостелеканал ОНТ.

    «Мы доказали свою способность выступать в качестве надежной договорной площадки. Мы готовы и дальше делать все возможное для скорейшего достижения мира на Украине», — заявил министр.

    Он подчеркнул, что достижение устойчивого мира невозможно без устранения первопричины конфликта, которую игнорировали долгие годы. Среди них Рыженков назвал планы Украины по вступлению в НАТО и невыполнение Минских соглашений.

    Он напомнил, что европейские государственные деятели подтвердили, что Украина с согласия Запада намеренно саботировала договоренности, чтобы затянуть время и перевооружить армию.

    Глава белорусского МИД заявил, что накачка Украины оружием ведет к уничтожению страны и ее народа.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на ГА ООН, заявил, что Украина поплатилась своей территориальной целостностью по вине европейских политиков.

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