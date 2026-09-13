В злоупотреблении спиртными напитками уличил министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон. На своей странице в социальной сети X он опубликовал видео с заявлением главы внешнеполитического ведомства, который сыпал угрозами в адрес России.

Сикорский заявил, что в случае нападения польская армия очень быстро одержит уверенную победу, за счет «подавляющего превосходства в авиации».

«Сикорский снова налег на крепкие напитки. Он позорит всю нацию. Я лишь надеюсь, что он не пустит польский народ в мясорубку по приказу своих хозяев в Лондоне», — прокомментировал Пилкингтон заявление польского министра.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в минувшую субботу, 12 сентября, призвал страны НАТО устроить «агрессивные учения» возле Калининградской области. Он подчеркнул, что таким способом альянс покажет президенту России Владимиру Путину свою готовность отразить атаку.