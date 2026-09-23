Иран поставил условие для диалога с США

Пезешкиан: Иран готов к диалогу с США, но не приемлет язык силы

Иран готов вести диалог с США, однако не приемлет язык силы. Об этом на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

«Дональд Трамп и те, кто хочет и дальше заниматься разбоем, должны знать, что мы готовы к диалогу, но не приемлем язык силы», — подчеркнул он.

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что Штаты при отсутствии сделки намерены увеличивать экономическое давление на Иран. По его словам, Трамп уже подготовил несколько вариантов на этот случай.

«Думаю, что Иран неверно истолковал нашу систему. Они сохраняют иллюзию, что в ноябре победят демократы и президент не сможет что-то предпринять. Я не думаю, что они хорошо понимают систему США. Другие страны это понимают, но Иран, похоже, нет», — заявил госсекретарь на полях Генассамблеи ООН.

Сам Трамп ранее выразил уверенность в достижении сделки с Ираном.