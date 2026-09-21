На пляже в США нашли гигантскую луну-рыбу весом 400 килограммов
New York Post: в США на берег выбросило 400-килограммовую луну-рыбу
На побережье американского города Уэлфлит обнаружили луну-рыбу весом около 400 килограммов. Об этом сообщило издание New York Post.
Необычную находку 16 сентября заметил мужчина, прогуливавшийся по пляжу. К тому времени рыба уже погибла. Специалисты Альянса по охране прибрежной дикой природы Новой Англии осмотрели тушу и взяли образцы тканей для исследований.
По предположению экспертов, морской гигант попал на мелководье во время прилива. После отлива он уже не смог вернуться в океан. Луна-рыба обычно обитает вдали от берега и лишь изредка поднимается к поверхности. Из-за особенностей строения тела на мелководье она особенно уязвима.
Этот вид считают крупнейшим среди современных костных рыб. Некоторые особи весят более двух тонн.
Ранее на пляже в Индонезии турист нашел сельдяного короля, иначе его называют «рыбой Судного дня».