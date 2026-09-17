Ракета SpaceX вывела на орбиту американские военные спутники

Американские военные спутники вывела на орбиту ракета SpaceX. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ракета-носитель Falcon 9 вывела USSF-259 на орбиту со стартовой площадки в Калифорнии. Предположительно, это была группа космических аппаратов Starshield.

Ранее стало известно, что «Союз-2.1б» с грузовым кораблем «Прогресс МС-35» стартовала с космодрома «Байконур» 16 сентября. Общая масса «Прогресса» — 7,43 тонны, из них 2489 килограммов полезного груза для Международной космической станции.

Корабль доставит на МКС 420 литров питьевой воды, более 1,2 тонны продуктов, 50 килограммов кислорода, а также 842 килограмма топлива.