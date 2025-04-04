Комплексы «Тобол» и «Калинка» в США назвали «уничтожителями Starlink»

Российские комплексы «Тобол» и «Калинка» — это основные «уничтожители Starlink», которую используют ВСУ в зоне спецоперации. Об этом написало американское издание SpaceNews .

По информации авторов статьи, систему «Тобол» создали для защиты спутников от РЭБ, потом ее перепрофилировали для нарушения работы спутниковой связи и навигационных систем.

«По меньшей мере семь комплексов „Тобол“ распределены по всей территории России, а просочившиеся военные документы США свидетельствуют, что Россия развернула по меньшей мере три установки специально для отслеживания сигналов Starlink над Восточной Украиной», — отметили в материале.

Наибольшее беспокойство у американцев вызвала система «Калинка». По мнению авторов, она «может обнаруживать и прерывать сигналы, поступающие на спутники Starlink».

«Особую тревогу вызывает „Калинка“, поскольку она якобы способна обнаруживать терминалы, подключенные к Starshield — военной версии Starlink, оснащенной улучшенными функциями безопасности», — заявил обозреватель издания.

В начале марта владелец Starlink Илон Маск пригрозил Украине отключением системы. Без спутниковой связи вся линия фронта рухнет, предупредил глава корпорации.