Илон Маск строит «военный интернет» для Пентагона. Теперь дроны США смогут убивать в любой точке мира?

Компания Илона Маска создает для Пентагона секретную спутниковую сеть MILNET. Проект сможет управлять дронами по всему миру. Чем обернется для мира передача военных технологий в частные руки и не спровоцирует ли MILNET новую космическую гонку вооружений — в материале 360.ru.

SpaceX продает Пентагону «военный Starlink» Космические силы США заключили контракт со SpaceX на создание военной спутниковой группировки MILNET, сообщило американское издание Breaking Defense. Проект, по сути, является продолжением ранее заключенного соглашения Национального управления военно-космической разведки США (NRO) со SpaceX на 1,8 миллиарда долларов. Это соглашение предусматривало разработку SpaceX серии разведывательных спутников Starshield для NRO. Как сообщало агентство Reuters, к апрелю 2025 года на орбиту уже вывели более 150 таких аппаратов.

Фото: Brisa Palomar/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Ключевое отличие новой системы — интеграция в концепцию «гибридной ячеистой сети» Пентагона. Как отмечают эксперты, это позволит военным использовать как специализированные спутники MILNET, так и коммерческие аппараты Starlink. Защищенная сеть из 480 спутников MILNET будет использовать ту же технологическую платформу Starshield, что и спутники NRO, но ориентирован на задачи защищенной связи. Таким образом, новая группировка станет логическим продолжением секретной программы, получившей название «Proliferated LEO». Группировка будет состоять из более чем 480 спутников на низкой околоземной орбите. Эти аппараты смогут обеспечивать защищенную связь для военных нужд, выступая аналогом Starlink с усиленным шифрованием. Важнейшим технологическим преимуществом Starshield, на которых будет основываться новая система, являются лазерные межспутниковые связи. Такие каналы позволяют создавать устойчивую сеть, где данные могут передаваться даже при отсутствии прямой видимости с наземными станциями. Это значительно повышает живучесть системы в условиях конфликта.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Наземные терминалы Starshield уже проходят испытания в рамках других контрактов Пентагона. Они обладают более совершенным шифрованием по сравнению с гражданскими аналогами Starlink, сохраняя совместимость с коммерческой группировкой, что расширяет возможности военных. По словам американских военных чиновников, MILNET станет частью «гибридной ячеистой сети», объединяющей коммерческие и военные спутники. Это позволит системе сохранять работоспособность даже при выходе из строя части аппаратов. Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с 360.ru обратил внимание на масштаб проекта MILNET, отметив, что речь идет о создании полноценной системы «военного интернета».

Это огромнейшая цифра. Можно сказать, что это создается система военного интернета. Сейчас интернет используется как для гражданских, так и для военных целей, но в основном это гражданский интернет. Юрий Кнутов

Кнутов объяснил, что в отличие от обычного интернета, изначально не имевшего серьезного шифрования, новая система изначально проектируется с учетом требований безопасности. «Здесь, по-видимому, будет шифрованный сигнал, что обеспечит высочайшую помехозащищенность», — подчеркнул специалист, выделяя это как ключевое преимущество системы. Еще одной особенностью сети станет использование лазерных межспутниковых каналов связи. Такая технология обеспечивает дополнительную устойчивость к глушению и кибератакам по сравнению с традиционными радиоканалами. Особое внимание уделяется снижению задержки сигнала (пинга). Для управления беспилотниками в реальном времени MILNET должен обеспечить пинг менее 20 миллисекунд.

Фото: SpaceX/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

При пинге выше 20 миллисекунд эффективное дистанционное управление беспилотником становится затруднительным, поэтому SpaceX планирует достичь нужных показателей за счет снижения высоты орбиты части спутников до 350 километров. Кнутов также отдельно остановился на оперативных возможностях MILNET, отметив ее глобальный охват и высокую пропускную способность и значение системы для управления современными видами вооружений.

Устойчивая связь с хорошей пропускной способностью позволит передавать информацию, видео, может быть, даже картинку в 3D в онлайн-режиме, а значит можно будет передавать целеуказания для различных средств управления. Юрий Кнутов

Особое внимание эксперт уделил перспективам интеграции MILNET с беспилотными системами. «Система позволит управлять беспилотными летательными аппаратами в любой точке мира. Это прорывная технология, тем более что помехозащищенность, вероятнее всего, у нее будет очень хорошая», — заявил Кнутов. Как опыт на Украине стал бизнес-планом Решение о создании MILNET стало ответом Пентагона на устаревание традиционных систем военной связи. Прежние спутниковые группировки, как AEHF и WGS, отличаются высокой стоимостью и ограниченным количеством аппаратов, к тому же не обеспечивают необходимой гибкости и совместимости в современных условиях. Опыт использования Starlink на Украине продемонстрировал преимущества низкоорбитальных систем. Этот успех убедил военных всего мира в эффективности подобных технологий для боевых задач.

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Военный эксперт Кнутов в беседе с 360.ru также отметил стратегическое значение таких систем для создания комплексной системы ПВО.

Эта система будет крайне важна и для создания системы «железного купола» — с точки зрения обмена информацией и с точки зрения передачи целеуказаний на большие расстояния для комплексов ПВО, истребительной авиации, комплексов противоракетной обороны. Это задел, с которого, в общем-то, начинается система «железного купола». Юрий Кнутов

Специалист привел конкретный пример использования новых возможностей. «К примеру, у США уже сейчас есть дрон Global Hawk, который может пролететь порядка 10 тысяч километров. Если его использовать как базу, которая несет беспилотники меньшей дальности, но при этом выполняющие функции боевых дронов, то это достаточно серьезный прорыв с точки зрения нанесения высокоточных ударов на больших расстояниях», — резюмировал Кнутов.

Фото: Sra Tyler Woodward/ZUMAPRESS.com / БПЛА Global Hawk / www.globallookpress.com

Роль SpaceX и технология Starshield SpaceX выступает ключевым подрядчиком проекта MILNET, работая по модели GOCO (государственная собственность, управляемая подрядчиком). Компания не только разрабатывает спутники, но и будет осуществлять их эксплуатацию, а контроль за операциями будет вести спецподразделение Космических сил США Delta 8. Особое внимание экспертов привлекает роль миллиардера Илона Маска в военном проекте. «Решение Маска ограничить использование Starlink для управления ударными дронами в Украине вызвало вопросы о контроле над критической инфраструктурой», — напомнили журналисты Reuters, отметив, что доверить такие средства человеку, который может в любой момент передумать, как минимум недальновидно.

Фото: Britta Pedersen/dpa / www.globallookpress.com

Наблюдатели все чаще подчеркивают необходимость выработки четких правил взаимодействия между государством и частными операторами критически важной инфраструктуры. Реакция рынка на доминирование SpaceX Американские военные специалисты называют проект MILNET стратегическим прорывом в области космических коммуникаций. При этом в Пентагоне выражают озабоченность по поводу растущей зависимости от одной частной компании. Традиционные подрядчики оборонного сектора встретили новость о контракте со смешанными чувствами. Представители Viasat и Lockheed Martin признают необходимость инноваций, но обеспокоены рисками монополизации рынка. Они призывают к сохранению конкурентной среды в космической отрасли, так как SpaceX может занять доминирующее положение на рынке и оттеснить всех других производителей.

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa / www.globallookpress.com

Кроме того, глобальная конкуренция в области спутниковых сетей продолжает нарастать. Китай активно развивает проект Guowang, который по плану должен насчитывать около 13 тысяч спутников. Европейский союз в ответ запустил программу IRIS², направленную на создание собственной защищенной орбитальной группировки. Россия также включилась в гонку космических группировок, запустив проект «Рассвет». По заявлению главы Роскосмоса Дмитрия Баканова, ранее руководившего системой «Гонец», группировка из более 800 спутников с лазерной межспутниковой связью (до 10 гигабайт в секунду) должна обеспечить глобальный интернет с минимальной задержкой. Уже в 2024 году успешно протестированы первые аппараты, а к 2030 году Роскосмос планирует покрыть даже Арктику. Новая космическая гонка вооружений MILNET обещает США сомнительное «преимущество», ведь это лишь подтолкнет другие страны к разработке более изощренных методов противодействия. При этом все разговоры о «новых международных нормах» выглядят откровенной лицемерной болтовней. Пентагон критикует другие страны за милитаризацию орбиты, но сам активно превращает SpaceX в своего подрядчика.

Фото: Tim Meyer/dpa / www.globallookpress.com

Кроме того, Пентагон все больше становится зависимым от капризов частной компании и ее непредсказуемого главы. Маск уже демонстрировал, что может в одностороннем порядке ограничивать военное использование своих технологий, как это произошло однажды с Украиной.