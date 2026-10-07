Фейк: среди российских туристов во Вьетнаме распространился вирус Коксаки

В Сети появилась информация, что несколько российских семей заболели вирусом Коксаки во время отдыха в Камрани. Однако она оказалась ложной.

Фейк

Некоторые телеграм-каналы и паблики утверждают, что в Amiana Resort Cam Ranh у восьмимесячного ребенка из Тулы на третий день отдыха температура поднялась до 40 градусов, появились сыпь и язвы во рту.

Авторы сообщений заявили, что в больнице якобы подтвердили вирус Коксаки, а потом с температурой 39,5 слегла и мать. Кроме того, позже семья встретила еще несколько заболевших россиян с детьми, которым в отеле якобы предложили лишь переселиться в другой номер.

Правда

На самом деле выявленные случаи заболевания не достигают порога, квалифицируемого как эпидемическая вспышка.

В Российском союзе туриндустрии отметили, что такие ситуации типичны для определенного сезона. На текущий момент никаких отклонений от нормы не наблюдается.

При этом отдельные случаи недомогания у туристов возможны, особенно в местах с большим скоплением отдыхающих. В РСТ уточняют детали произошедшего и направляют запросы туроператорам, которые организуют поездки во Вьетнам.

После появления информации о заражении постояльцев одного из отелей во Вьетнаме вирусом Коксаки Роспотребнадзор обратился с запросом в Ассоциацию туроператоров России и Министерство здравоохранения страны.

Ситуацию взяли под контроль. Специалисты оценят риски возможного осложнения эпидемиологической обстановки.

Таким образом, информация о вспышке вируса Коксаки среди российских туристов во Вьетнаме недостоверна и не подтверждается официальными данными. Выявленные единичные случаи заболевания не достигают порога, квалифицируемого как эпидемическая вспышка.

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