Американские военные собираются подорвать несколько тонн материалов с азидом свинца на заводе боеприпасов в Мидлтауне. Об этом сообщило агентство Associated Press .

Для проведения операции они намерены прибегнуть к чрезвычайному исключению и обойтись без одобрения Агентства по охране окружающей среды США (EPA), чье действие приостановил суд.

Накануне вечером военные заявили, что запланировали взрыв на пятницу, 25 ноября. Отсрочку объяснили ожиданием подходящей погоды и подготовкой всех мер для снижения рисков.

«Чтобы защитить своих сотрудников и жителей близлежащих населенных пунктов, армия должна действовать незамедлительно», — заявили юристы в документе, отправленном в Апелляционный суд США.

По мнению властей, когда возникает прямая опасность для здоровья людей, безопасности или окружающей среды, армия может ликвидировать взрывчатые материалы без согласования с EPA. Вещество нестабильно и способно сдетонировать само по себе, а наступление холодов этот риск увеличивает.