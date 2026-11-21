Оперативная группа Управления трудовой инспекции Бразилии спасла женщину, которая с 90-х годов находилась в рабстве. Она убирала дом, следила за собаками и торговала на рынке. Об этом сообщила пресс-служба трудовой прокуратуры.

Женщина нанялась в семью в городе Эмбу-дас-Артес более 30 лет назад. Она занималась уборкой, стиркой, наведением порядка, уходом за четырьмя собаками и торговала на рынке.

Хозяева дома не оформили домработницу и не выплачивали зарплату. Они поселили ее на верхнем этаже рядом с задним двором, где стоял сильный запах. Санузел находился далеко, и в нем не было душа, поэтому женщина мылась в раковине.

После освобождения ее приняла муниципальная сеть соцпомощи. Прокуратура заключила с бывшим работодателем соглашение о выплате зарплаты за период с 1993 по 2026 год, взносах в систему соцстрахования, а также ежемесячной пенсии до 85 лет.

Ранее волонтеры спасли из рабочего дома в Москве женщину с трехлетней дочерью, которых удерживали в закрытом помещении.