Bangkok Post: в Таиланде пресекли продажу ребенка в сексуальное рабство

Жительница Таиланда едва не продала в сексуальное рабство 13-летнюю девочку. Подробности дела сообщило издание Bangkok Post .

Покупатель — 71-летний турист из Японии. Сводницей выступила 20-летняя жительница Таиланда. Она едва не заманила подростка в кондоминиум отдыхающего.

Пожилого японца задержали 16 ноября, женщину арестовали 18 ноября. Полиция объявила в розыск еще одного жителя Таиланда, подозреваемого в причастности к преступлению. У него нашли порнографические журналы, секс-игрушки и камеру, установленную на потолке. Правоохранители предполагают, что турист готовился снимать изнасилование девочки.

Проститутке, заманившей девушку, вменили статью о торговле людьми.

В Германии отец продал 15-летнего сына пастору-педофилу. Сумма сделки составила 2,8 тысячи евро, 64-летнего пастора задержали по обвинению в сексуальном насилии