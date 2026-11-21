Документы вышли под общим названием «Записи о бигфуте». Их опубликовали еще 15 октября, но внимание общественности и СМИ они привлекли только сейчас. Среди архивных материалов имеются свидетельства из штатов Монтана и Вашингтон, относящиеся к периоду с начала 1940-х и до 1980-х годов.

В одном из документов говорится о расследовании 1982 года, когда лесничий Пол Фримен якобы видел снежного человека в лесу Уматилла. Несколько дней спустя он нашел его следы. Его заявление проверили биолог и сотрудник Пограничной службы США, которые пришли к выводу, что отпечатки не принадлежали существу.

Еще два документа содержали сообщения жителей Монтаны, якобы заметивших в лесной чаще крупных существ, которые оставляли необычные следы.

Ранее Пентагон опубликовал восьмой пакет рассекреченных материалов, содержащий информацию об НЛО.