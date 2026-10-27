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    «Размером с ребенка». В секретных документах Пентагона нашли информацию о пришельцах

    NewsNation: в новых рассекреченных документах Пентагона нашли отчет о пришельцах

    Фото: РИА «Новости»

    В седьмом блоке рассекреченных Пентагоном материалов об НЛО оказался отчет, касающийся останков пришельцев, предположительно, находившихся на борту космического корабля, который потерпел крушение в 1947 году. Об этом сообщило издание NewsNation.

    Тела с большими головами

    В документах, обнародованных 23 октября, привели свидетельство Уолтера Хаута — бывшего офицера по связям с общественностью базы Розуэлл, проходившего там службу в 1947 году и наблюдавшего так называемый Розуэлльский инцидент.

    По распространенной версии, недалеко от базы якобы разбился летающий диск пришельцев, который позже официально назвали метеозондом.

    Именно Хаут опубликовал от имени командования первое заявление о том, что военные обнаружили летающую тарелку. Позднее это сообщение отозвали, однако оно до сих пор служит отправной точкой для сотен конспирологических теорий о внеземной жизни.

    Как следует из опубликованных документов, Хаут в показаниях под присягой в 2002 году утверждал, что на базе в Розуэлле видел странный объект.

    Руководство отправило его домой «переждать», так как его офис «разрывался от звонков со всего мира». Перед отъездом Хаут вспомнил, что заглядывал в ангар, где краем глаза увидел металлический объект яйцевидной формы и два тела под брезентом. Бывший военный отметил, что они были «размером с ребенка, но с непропорционально большими головами».

    «Я убежден, что-то, что я видел, было неким летательным аппаратом из космоса и его экипажем», — заявил Хаут.

    Фото: РИА «Новости»

    Показания совпали с книгой

    В опубликованном документе имя Хаута скрыли, однако его показания в точности совпали с рассказом военнослужащего, вошедшего в книгу Дональда Шмитта и Тома Кэри Witness to Roswell: Unmasking the Government’s Biggest Cover-Up («Свидетель Розуэлла: Как правительство скрывало главную тайну») 2007 года. Хаут скончался в 2005 году.

    В показаниях Хаута также присутствует информация о двух местах падения в окрестностях Розуэлла. Он отмечал, что исследователи изучали необычные обломки, включая «металлическую фольгу, тонкую, как бумага, но чрезвычайно прочную», а также «фрагменты с необычной маркировкой».

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