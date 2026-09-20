Жители ФРГ высмеивают экс-главу МИД Анналену Бербок за ее невежество. Об этом РИА «Новости» заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

По его словам, немцы шутят, что Бербок не сможет найти свое новое место работы в Колумбийском университете.

«Мы все шутим, что после назначения ее видели в Боготе (столице Колумбии — прим. ред.), потому что она поехала туда искать Колумбийский университет», — сказал Нимайер.

Он добавил, что в ФРГ широко известно невежество экс-главы МИД. Подавляющее большинство жителей страны не хотели бы ее возвращения в политику.

Ранее Бербок заявила о решении уйти из публичной жизни после завершения работы в ООН.