В Токио из-за приближения тайфуна «Дуцзюань» отменили более 520 рейсов

Более 520 рейсов отменили в Токио из-за приближения тайфуна «Дуцзюань», который нарушил работу транспортной инфраструктуры региона Канто. В столичных аэропортах Ханэда и Нарита также произошли массовые изменения в расписании, сообщило издание 47News .

В Ханэде отменили свыше 300 внутренних и около 60 международных рейсов. В Нарите приостановили более 100 вылетов, преимущественно международных. Железнодорожные компании частично или полностью остановили движение на ряде линий в Тибе, Ибараки и западной части Токио. О перебоях предупредили и на линии синкансэнов между Токио и Осакой.

В Идзусиме за сутки выпало 565 миллиметров осадков, а метеорологи предупредили о дальнейшем усилении дождей. Власти призвали жителей Кансая и других затронутых районов учитывать риск наводнений и схода оползней.

Ситуация уже повлияла на планы пассажиров. Россиянка Настя, находящаяся в Осаке, рассказала 360.ru, что пока не знает, состоится ли ее перелет в Токио.

«Мы находимся в Осаке на пересадке. Тут все спокойно, но пока нестабильная информация, полетим ли в Токио», — сообщила она.

Другая очевидца, Арина, находится в районе Сибуя. По ее словам, из-за непогоды она решила оставаться в гостинице, а запланированный на следующий день рейс отменили.

В конце августа тайфун «Саудель» дважды ударил по восточному побережью Китая.