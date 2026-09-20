Пашинян удивил признанием о России

Лучшим партнером Армении при строительстве станции метро в Ереване может стать Россия. Армянские власти в целом не намерены разрывать связи с Москвой и хотят углублять отношения, заявил премьер-министр Никол Пашинян, его процитировал сайт Armenia Today .

Политик признал, что республика строила свой метрополитен в советское время, с привлечением специалистов со стороны. Сейчас в Армении нет концернов, способных возвести новую станцию.

Поэтому Ереван рассчитывает на российский опыт. Привлечение инженеров из России, по мнению Пашиняна, поможет избежать при стройке большинства сложных проблем.

Кроме того, добавил политик, Ереван не только не хочет разрывать связи с Россией, но и планирует углублять их — «в новой среде и новых условиях».

Станцию «Ачапняк» ереванского метрополитена начали разрабатывать еще в 1980-х годах. Сейчас в Ереване всего одна линия метро и 10 действующих станций.

Ранее глава ЦБ Армении назвал апокалиптическим сценарий повышения Россией цен на газ.