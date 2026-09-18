КСИР сообщил о поражении танкера Trend в Ормузском проливе

Танкер Trend под флагом Того получил поражение при попытке незаконного прохода через Ормузский пролив и остановился из-за возникшего пожара. Об этом сообщило иранское агентство IRNA со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

Согласно заявлению КСИР, судно предприняло попытку несанкционированного пересечения стратегической акватории в ночь на 17 сентября. По данным иранской стороны, танкер действовал под «влиянием и провокацией» американских военных.

В своем заявлении Иранские военные в очередной раз подчеркнули, что попытки незаконного прохода через пролив не приведут ни к чему, кроме уничтожения судна.

Ранее КСИР сообщил о подрыве на морских минах нефтяного супертанкера El Gaia при попытке пройти через пролив.