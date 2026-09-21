Иран пригрозил США ударами новым оружием

Если американские атаки возобновятся, Иран ударит по объектам США новым оружием. Об этом сообщил Fars со ссылкой на представителя Корпуса стражей Исламской революции Хосейна Мохеби.

По его словам, страна задействует вооружение, которое «изумит мир». Кроме того, у государства есть и новые цели, по которым еще не наносили удары.

Ранее стало известно, что Иран выдвинул правительству США семь условий, при выполнении которых могут начаться переговоры. По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи, у властей США нет другого выхода, кроме как принять условия Тегерана, если они хотят выйти из созданного ими же затруднительного положения.