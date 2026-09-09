КСИР заявил о ракетном ударе по двум эсминцам ВМС США

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об ударе баллистическими ракетами по двум эсминцам ВМС США. Об этом сообщил телеканал Press TV .

По утверждению КСИР, целями стали эсминцы DDG-119 и DDG-53, оснащенные боевыми информационно-управляющими системами Aegis и крылатыми ракетами. Иранская сторона связала атаку с действиями США против иранских нефтяных танкеров и других судов.

Ранее иранские военные также нанесли удар по авиабазе Аль-Азрак в Иордании. По данным иорданской стороны, Иран выпустил по территории страны 20 баллистических ракет. Из них 18 перехватили системы противовоздушной обороны, еще две рухнули за пределами населенных районов.

Эскалации предшествовали удары США по иранским нефтяным танкерам. Центральное командование ВС США 8 сентября сообщило об уничтожении пяти судов после неоднократных ракетных атак КСИР на американский военный корабль. По данным американской стороны, экипажи танкеров получили приказ покинуть суда перед ударами.