Участников торжественного приема делового саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне угощали рыбой, морепродуктами и стейками. Об этом написала газета South China Morning Post .

«В Шэньчжэне мировых лидеров угощали такими блюдами, как жареный лобстер с имбирем и зеленым луком, морской окунь на пару в соевом соусе и кантонский дим-сам, а также вином из китайского региона Нинся», — уточнили в публикации.

Кроме того, гостям предложили говяжий стейк с грибами. Меню на приемах самого высокого уровня в Китае сочетает местные и мировые кулинарные традиции.

Банкет от имени председателя КНР Си Цзиньпина прошел в Shenzhen International Communication Center в районе Футянь.

Накануне Китай устроил масштабное световое шоу перед саммитом АТЭС.