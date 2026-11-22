Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила протест президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за внесения в базу украинского «Миротворца» вице-премьера республики, одного из лидеров «Лиги Севера» Маттео Сальвини. Об этом сообщило издание Il Fatto Quotidiano.

«Владимир, это неприемлемо как для Сальвини, так и для всех итальянцев», — заявила Мелони.

Внутри итальянского правительства вспыхнули разногласия из-за скандала, когда выяснилось, что вице-премьер попал в список врагов Украины на «Миротворце». Мелони пришлось решать проблему во время визита на саммит «коалиции желающих» в Берлине.

Украинское посольство в Италии после ее протеста поспешило дистанцироваться от «Миротворца». При этом никто не извинился перед Сальвини. Лидер «Лиги Севера», отвечая на вопрос о своей позиции в преддверии голосования за продление помощи Украине, отметил, что ждет извинений Зеленского.

Ранее базу «Миротворца» пополнила российская актриса Любовь Тихомирова.