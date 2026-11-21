Европейские страны уклоняются от прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным, хотя без взаимодействия урегулировать конфликт на Украине не получится. Об этом изданию Newsmax заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Знаете, европейцы хотят забиться в угол и не контактировать с Путиным. А решить это можно лишь через взаимодействие», — подчеркнул американский министр.

В России неоднократно заявляли о готовности к переговорам с европейскими странами. Помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что ЕС нужно определиться, выступают они за мир или продолжение конфликта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также допускал обсуждение расширения переговорного формата, если Европа покажет готовность содействовать урегулированию.

Ранее глава государства Владимир Путин указывал на неготовность Европы к компромиссам.