Китай разработал дроны-разведчики в виде птиц

Китайские военные получили разведывательные беспилотники в виде птиц

Имитирующие полет птицы разведывательные беспилотники поступили на вооружение в подразделения морской пехоты Национальной освободительной армии Китая. Об этом сообщил журнал Newsweek.

Журналисты выяснили, что орнитоптер получил название «Маленький сокол» и успешно прошел испытания в северо-западной провинции Шэньси.

Использовавшие беспилотник военные описали его, как очень маневренный и очень похожий на настоящую птицу. Оператор управляет летательным аппаратом через специальный шлем.

При этом уникальность дрона заключается в механизме его крыльев, которыми он может махать, имитируя полет птицы, а также складывать для маневрирования. При этом схожесть беспилотника с пернатыми усложнит попытки его обнаружения. Кроме использования в военной сфере новый аппарат также задействуют для экологического мониторинга.

В конце июля российские действующие в зоне специальной военной операции российские военные впервые применили новый беспилотник «Гербера». Дрон выступил в качестве ложной цели для систем радиоэлектронной работы противника, а также обладает ударными функциями. Новый аппарат военным предоставили разработчики из ОКБ имени Гастелло.

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