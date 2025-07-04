День семьи, любви и верности отметят в Наташинском парке в Люберцах 5 июля

В Наташинском парке в Люберцах 5 июля пройдет «Большой семейный выходной» в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье». Организаторы подготовили программу для гостей всех возрастов.

Утром пройдет фестиваль «Вейкборд без границ», где ветераны СВО попробуют свои силы в этом виде спорта. Весь день будут работать аттракционы в парке «АттраГрад», а на набережной с 11:00 до 18:00 проведут мастер-классы по созданию кукол и правополушарному рисованию.

На входной площади с 15:00 до 16:00 пройдет игровая программа «Народные забавы», а на главной сцене — розыгрыш подарков.

В рамках акции «Экофест» высадят более 1800 деревьев, установят кормушки для птиц и белок, а также организуют концерт.

Открытый лекторий «Семейные выходные» с 13:00 до 14:30 позволит узнать больше о пользе бега и ароматерапии. Для творческих семей будет работать мастерская, а также пройдет акция «Доброе дело» по сбору гуманитарной помощи.

Для детей подготовят зоны для видеоигр, аквагрим и концерт с розыгрышем призов. На спортивной площадке пройдет мастер-классы по тхэквондо, футбольные игры и другие активности.

Молодые люди смогут поучаствовать в мастер-классе по росписи футболок и созданию символов ко Дню семьи, а с 18:00 до 20:00 пройдет концерт «Музыку громче, танцуем!».

На набережной откроется читальный зал под открытым небом, а завершит праздничный день кинопоказ на площадке «КиноПарк» в 20:30.