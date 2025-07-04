Женская сборная Подмосковья победила на Кубке России по пулевой стрельбе

Женская команда из Московской области заняла первое место на домашнем этапе Кубка России по стрельбе из пневматического оружия. Об этом сообщили в Минспорта МО.

Краснознаменские спортсменки Елена Липа и Диана Данилова, а также Софья Никулина из Наро-Фоминска стали лидерами в стрельбе из пневматического пистолета с 90 метров среди команд . В зачете учитывались по 30 выстрелов от каждой участницы. Серебро получила сборная из Москвы, а бронзовыми призерами стали белгородские спортсменки.

В ведомстве напомнили, что соревнования прошли с 28 июня по 8 июля в Подмосковье в спортивно-стрелковом комплексе «Лисья Нора». Турнир проводился по госпрограмме «Спорт России».