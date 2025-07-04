Водителя из Мытищ оштрафовали за езду по тротуару возле ТЦ «Красный кит»

Инцидент произошел у торгового центра «Красный кит» в Мытищах. Очевидцы сняли на видео, как водитель автомобиля проехал по тротуару, где находился человек.

Сотрудники Госавтоинспекции Мытищ быстро отреагировали на видео, опубликованное в социальных сетях. Полиции удалось установить личность нарушителя: им оказался гражданин 2004 года рождения, который проживает в округе.

Правонарушителю пришлось отвечать за свое безответственное поведение. Административный протокол по части 2 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации составили в отношении водителя. Эта статья предусматривает штраф в размере двух тысяч рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции отметили, что гражданин уже неоднократно привлекался к административной ответственности.

Кроме того, с нарушителем провели профилактическую беседу. Обсудили необходимость соблюдения правил дорожного движения и возможные последствия за их нарушение.