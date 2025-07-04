Южноуралец лишился рук, воруя почту из ящика соседа

Жителя Копейска арестовали в рамках уголовного дела о покушении на убийство соседа. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Челябинской области.

По версии следствия, 55-летний житель многоквартирного дома на улице Жданова устал оттого, что сосед постоянно ворует его почту, и решил отомстить. Обвиняемый положил в свой почтовый ящик бандероль со взрывным устройством внутри.

Его 60-летний сосед, не подозревая о подстроенной ловушке, забрал посылку и вернулся домой. После того как он попытался открыть отправление, произошел взрыв.

Пострадавшего госпитализировали. Врачи ампутировали ему кисти обеих рук, но смогли спасти жизнь.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Правоохранители раскрыли преступление в кратчайшие сроки. Обвиняемого арестовали.

В настоящее время следственные действия продолжаются, назначены судебные экспертизы для сбора доказательств.