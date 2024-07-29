Новый российский беспилотник заметили в зоне СВО

Российская армия начала применять новый беспилотник «Гербера» разработки ОКБ имени Гастелло в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал « Операция Z: Военкоры Русской весны ».

По его информации, дрон можно использовать как ложную цель, для радиоэлектронной разведки или в качестве камикадзе. Кроме того, из них возможно сформировать рой.

Ранее российские военные рассказали о секретной мастерской в зоне спецоперации, в которой изучают захваченные у противника FPV-дроны.

Кроме того, бойцы радиоэлектронной разведки научились перехватывать картинку с украинских беспилотников и выявлять их маршруты.