Новый российский беспилотник заметили в зоне СВО

Российская армия начала применять новый беспилотник «Гербера» разработки ОКБ имени Гастелло в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».
По его информации, дрон можно использовать как ложную цель, для радиоэлектронной разведки или в качестве камикадзе. Кроме того, из них возможно сформировать рой.
Ранее российские военные рассказали о секретной мастерской в зоне спецоперации, в которой изучают захваченные у противника FPV-дроны.
Кроме того, бойцы радиоэлектронной разведки научились перехватывать картинку с украинских беспилотников и выявлять их маршруты.
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