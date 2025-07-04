Экс-кандидат в президенты Тихановский раскритиковал белорусов

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Сергей Тихановский раскритиковал подписчиков за то, что ему переводят мало денег. Видео он опубликовал на YouTube.

«Я обратился к вам за помощью, и вы задонатили мне тысячу евро! И ждете мощного удара по лукашизму через три недели! Стыдно и больно! Кто-то должен прийти и за вас все сделать. Ждите дальше!» — заявил он.

Оппозиционный политик заявил, что такими темпами белорусы, эмигрировавшие после 2020 года, никогда не смогут вернуться.

Тихановского помиловали и освободили 21 июня после встречи президента страны Александра Лукашенко со спецпосланником США Китом Келлогом. За решеткой он провел почти пять лет. Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт объяснила этот шаг соображениями гуманности, чтобы позволить семье воссоединиться.

Позже Лукашенко призвал население «молиться» на власти из-за того, что страна, в отличие от многих, не участвует в вооруженных конфликтах.