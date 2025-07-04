Свыше 100 фасадов жилых домов Подмосковья очистили от граффити за июнь

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Коммунальные службы Подмосковья очистили от вандальных надписей около 100 фасадов жилых домов в июне. Работы провели по просьбам жителей.

Незаконное нанесение граффити и рисунков на стенах расценивается как хулиганство и наказывается административной ответственностью, напомнили в региональном министерстве по содержанию территорий.

«Управляющие организации обязаны регулярно следить за состоянием фасадов зданий и своевременно устранять все виды нарушений, включая вандализм. Однако нужно понимать и важность роли самих жителей — ценить чужой труд, поддерживать чистоту и порядок в своем доме», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава министерства Владислав Мурашов.

За очистку фасадов от рисунков и надписей отвечают управляющие компании.

Сообщить о нарушениях жители могут напрямую в УК или в Единую диспетчерскую службу.