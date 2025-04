Китай отказался от самолетов Boeing в отместку за пошлины США

Ответные пошлины Китая на американские товары составили 125%. Из-за этого стоимость самолетов и деталей, произведенных в США, повысилась более чем вдвое, что сделало их закупку нецелесообразной. Правительство запретило авиакомпаниям принимать дальнейшие поставки самолетов Boeing, прекратить любые закупки авиационного оборудования и деталей у американских компаний, а также начало разрабатывать меры поддержки перевозчиков.

Авиакомпании China Southern Airlines Co., Air China Ltd. и Xiamen Airlines Co планировали закупить около 10 самолетов Boeing 737 Max. Некоторые из них уже прибыли на восток Китая, остальные припаркованы около заводской базы в Сиэтле.

Для Boeing торговая война Китая и США стала большим ударом. По подсчетам агентства, в ближайшие 20 лет на КНР придется пятая часть мирового спроса на самолеты. Акции американского авиапроизводителя уже упали на 4,6%.

Китай также может прекратить экспорт магнитов в США в ответ на пошлины. От этого пострадают американские военные подрядчики.