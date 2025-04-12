В Китае предупредили о гуманитарном кризисе из-за «взаимных» пошлин США

«Взаимные» пошлины США нанесут огромный ущерб развивающимся государствам. Об этом заявил министр коммерции Китая Ван Вэньтао, чьи слова привело РИА «Новости» .

Вэньтао провел беседу с генеральным директором Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалой. Стороны обсудили ответ на американские пошлины, защиту многосторонней торговой системы и обеспечение полной реализации роли ВТО.

«„Взаимные“ пошлины США нанесут огромный ущерб развивающимся странам, особенно наименее развитым государствам, и могут даже спровоцировать гуманитарный кризис», — подчеркнул Ван Вэньтао.

США повысили пошлины в отношении Китая до 125%, оставив 90-дневную отсрочку для других стран.

Россия следит за ситуацией, связанной с тарифной политикой президента США Дональда Трампа, сообщил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, экономисты примут меры, чтобы минимизировать последствия международного экономического шторма.