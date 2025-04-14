Трампу отомстят за пошлины китайскими магнитами

Китай остановил поставки редкоземельных металлов и магнитов в США

Правительство Китая в ответ на повышение торговых пошлин может полностью запретить поставки магнитов в США. От этого пострадают американские военные компании, сообщила газета The New York Times .

Многие китайские порты встали на время разработки новой системы регулирования. В частности приостановлен экспорт некоторых редкоземельных минералов и магнитов, которые имеют решающее значение для мировой автомобильной, полупроводниковой и аэрокосмической промышленности.

«После внедрения новая система может навсегда лишить поставок определенные компании, в том числе и американских военных подрядчиков», сообщил автор статьи.

В этом случае Китай понесет минимальный экономический ущерб, потому что магниты занимают малую долю в экспорте страны. Однако для США это ограничение грозит серьезными последствиями.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал Европу вместе с Китаем противостоять президенту США Дональду Трампу. Он предупредил, что невозможно победить в тарифной войне.