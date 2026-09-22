В Иране заявили о готовности расширять парламентскую дипломатию с Россией

Иран рассчитывает на дальнейшее развитие парламентских контактов с Россией после формирования нового состава Государственной думы. Об этом заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали, его слова привел ТАСС .

Дипломат также поздравил российскую сторону с проведением выборов, несмотря на попытки некоторых западных государств создать проблемы в области безопасности.

«После формирования Госдумы Иран готов расширять парламентскую дипломатию с Россией на высоком уровне», — подчеркнул Джалали.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоялись в России с 18 по 20 сентября в рамках единого дня голосования. В них впервые участвовали жители Новороссии и республик Донбасса.

Председатель ЦИК Элла Памфилова отмечала, что явка избирателей на выборах стала рекордной за последние несколько лет. Всего участки посетили 59,32% избирателей, или более 62,6 миллиона человек.