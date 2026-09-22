Трамп выразил уверенность в сделке с Ираном

Трамп: сделка с Ираном возможна после выборов в конгресс

Сделка между США и Ираном может состояться сразу после промежуточных выборов в конгресс. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на Генеральной Ассамблее ООН.

По словам главы Белого дома, Вашингтон стоит перед выбором: заключить соглашение, которое позволит Ирану восстановиться, или уничтожить Исламскую Республику. Трамп отметил, что во втором случае это произошло бы быстро.

«Но я полагаю, что мы заключим сделку сразу после выборов, ведь было бы бессмысленно поступать иначе», — подчеркнул президент.

Промежуточные выборы в конгресс США пройдут в ноябре.

Ранее Тегеран выдвинул американскому правительству семь условий для начала переговоров. По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи, у Вашингтона нет иного выбора, кроме как принять эти требования.