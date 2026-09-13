Президент Ирана оценил роль БРИКС для Ормузского пролива

Участие в БРИКС помогает Тегерану открывать торговые маршруты через Ормузский пролив. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью изданию India Today .

Политик отметил, что Иран не мог бездействовать на фоне атак США в регионе. Он обвинил Вашингтон в стремлении добиться военных целей с помощью экономического давления.

По словам Пезешкиана, БРИКС выступает одной из площадок, позволяющих «открыть» этот маршрут. Он добавил, что связи с соседями и другими странами помогают улучшать торговлю и взаимодействие.

«Разумеется, морские пути удобнее, но они не являются единственно возможными. Если их перекроют, мы не сдадимся», — сказал Пезешкиан.

Ранее Иран через посредников выдвинул семь условий для открытия Ормузского пролива Соединенным Штатам. По словам американского президента Дональда Трампа, конфликт между Вашингтоном и Тегераном закончится не раньше ноября.