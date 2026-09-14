В США выразили готовность к поставке Ирану ядерного топлива

Американские власти готовы снабжать Иран ядерным топливом, если тот откажется от обогащения урана. Об этом заявил глава Минэнерго США Крис Райт в беседе с агентством Bloomberg .

«Мы можем поставлять [Ирану] топливо извне. [Иранские власти] могли бы вновь присоединиться к сообществу стран и принести мир и процветание своему народу», — заявил он.

Ранее издание Tasnim сообщило, что Иран через посредников выдвинул американской стороне семь условий по Ормузскому проливу. До момента, пока все их не выполнят — проход не откроют.

Также источник журналистов прокомментировал ранние договоренности между Ираном и Оманом. Он отметил, что они не предусматривают открытия южного коридора пролива, чего пытаются добиться США.