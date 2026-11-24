Ключевым результатом переговоров по украинскому вопросу станет перезагрузка отношений между Россией и Евросоюзом. Такое заявление сделал спецпосланник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в интервью журналу New York Magazine .

Он подчеркнул, что перемирие — не «главный приз» и выразил надежду, что после переговоров Россия и Европа смогут достичь наивысшей степени согласия.

«Возможно, есть способ, благодаря которому люди смогут спокойно жить рядом друг с другом и вести совместный бизнес», — отметил Кушнер.

Накануне представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила о неготовности ЕС к двусторонним консультациям с Россией.