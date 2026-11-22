За три месяца капитал сооснователя Oracle Ларри Эллисона уменьшился примерно на 40 миллиардов долларов. Об этом сообщил Forbes .

Сейчас состояние бизнесмена оценивают в 137,7 миллиарда. В списке богатейших людей мира по версии журнала он находится на 12-м месте.

На торгах 20 ноября бумаги Oracle упали в цене на 7,5%, до примерно 102 долларов. Это самый низкий показатель с января 2024 года. С начала года акции корпорации потеряли 47% стоимости.

Как отмечает издание, причиной падения стало строительство дата-центров для искусственного интеллекта. Из-за этих трат денежный поток компании за 2026 финансовый год оказался отрицательным и составил минус 23,7 миллиарда долларов.

В августе состояние 20 российских бизнесменов за полгода уменьшилось на 5,02 миллиарда долларов. Всего они потеряли 16,1 миллиарда долларов.