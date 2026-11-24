Разведенную пару из султаната Джохор в Малайзии заподозрили в непристойном поведении и арестовали. Об этом сообщило новостное интернет-издание Mothership .

Религиозная полиция султаната примерно в 02:00 пришла в дом к местной жительнице в районе Понтиан после анонимного обращения от представителя общественности. Хозяйку заподозрили в том, что она осталась вдвоем с бывшим мужем, с которым развелась больше года назад.

Пару обвинили в халвате — запрещенном шариатом уединении мужчины и женщины, которые не являются родственниками. Экс-супруг объяснил, что пришел навестить детей.

Сотрудники полиции отметили, что он находился наедине с женщиной после часа ночи, а дети давно спали. По этой причине пару задержали.

«Им также посоветовали поскорее пожениться, поскольку, судя по всему, между ними все еще сохранялись романтические чувства», — добавило издание.

Ранее в Таиланде арестовали местную жительницу, которая пыталась продать 13-летнюю девочку в сексуальное рабство.