Бывших супругов арестовали в Малайзии за проведенную вместе ночь
Разведенную пару из султаната Джохор в Малайзии заподозрили в непристойном поведении и арестовали. Об этом сообщило новостное интернет-издание Mothership.
Религиозная полиция султаната примерно в 02:00 пришла в дом к местной жительнице в районе Понтиан после анонимного обращения от представителя общественности. Хозяйку заподозрили в том, что она осталась вдвоем с бывшим мужем, с которым развелась больше года назад.
Пару обвинили в халвате — запрещенном шариатом уединении мужчины и женщины, которые не являются родственниками. Экс-супруг объяснил, что пришел навестить детей.
Сотрудники полиции отметили, что он находился наедине с женщиной после часа ночи, а дети давно спали. По этой причине пару задержали.
«Им также посоветовали поскорее пожениться, поскольку, судя по всему, между ними все еще сохранялись романтические чувства», — добавило издание.
Ранее в Таиланде арестовали местную жительницу, которая пыталась продать 13-летнюю девочку в сексуальное рабство.