Разгул стихии в Индонезии. Трое пострадали, ураган разрушил сотни домов

Три человека пострадали от урагана в Индонезии, разрушены 588 дома

Мощный ураган с проливными дождями обрушился на индонезийскую провинцию Западная Ява. На данный момент известно о троих пострадавших, информацию о разгуле стихии опубликовало BNPB .

Основной удар стихии обрушился на округ Западный Бандунг. Непогода бушевала там сутки. Ураган заставил искать убежище 427 семей в девяти деревнях.

Три жителя округа получили травмы. Двое отделались легкими повреждениями, один серьезно пострадал. По предварительным оценкам BNPB, шквал повредил 588 жилых зданий, две мечети, одну школу и один социальный объект.

После проливных дождей в провинции начались наводнения. Порывы ветра обрушили ЛЭП. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации в отдельных районах.

Сезон муссонов в Западной Яве только начался. До марта в регионе будут идти сильные ливни.

В октябре 2026 года сильный ураган прошелся и по США.