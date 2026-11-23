Реформа ООН должна полностью очистить организацию от «грязи и гнили». С таким заявлением в эфире программы «Воскресный вечер Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» выступила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула, что давно назревшие преобразования должны затронуть не только Совет Безопасности ООН, но и все уровни секретариата и профильных организаций.

«Реформа должна пройтись, я бы сказала, по широкому кругу и вычистить, а в данном случае я бы сказала, даже употребила слово грязь, гниль, вот эту затхлость из всяческих удаленных уголков», — заявила Захарова.

Представитель МИД добавила, что особую работу нужно провести внутри секретариата организации, который западные страны используют по своему усмотрению.

Реформа ООН — это один из четырех пунктов Декларации мира, которую лидеры России, США и Китая приняли по итогам переговоров в Шэньчжэне. В документ также вошли ядерная безопасность, стабилизация энергетического рынка и международное правосудие.