Значительная часть поставленного на Украину вооружения могла попасть в страны Латинской Америки. Об этом телеканалу RT на условиях анонимности заявил руководитель OSINT-команды G8.

По его словам, передавать оружие европейскому криминалитету сложно, поэтому потоки перенаправляют в третьи страны, такие как Бразилия и Мексика, а также в Центральную Африку. Собеседник отметил, что покупателями дронов и другой техники становятся мексиканские наркокартели, воюющие против властей США их же вооружением.

По оценке специалиста, с 2022 года с Украины на черный рынок могли вывести сотни тысяч единиц оружия на общую сумму 1,9 миллиарда долларов.