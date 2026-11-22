Экс-глава полиции Италии покончил с собой после обыска по делу об убийстве судьи

Тело 78-летнего руководителя национальной полиции Италии Джанни-Де Дженнаро с признаками самоубийства обнаружили в его загородном доме в Тоскане. Об этом сообщила газета La Repubblica .

За неделю до этого прокуратура опубликовала материалы расследования, в которых говорилось, что-Де Дженнаро заподозрили в попытке помешать расследованию теракта 1992 года, в котором погиб судья Паоло Борселлино, боровшийся с мафией.

По версии прокуратуры, бывший начальник национальной полиции Италии склонял арестованного лидера мафии Тотуччо Конторно к отказу от дачи показаний, а также уничтожил и сжег несколько важных документов.

Следователи провели обыск в доме-Де Дженнаро в поисках записной книжки убитого судьи. После смерти бывшего руководителя правоохранительного ведомства прокуратура начала расследование о склонении к самоубийству.

В 2023 году в итальянской тюрьме скончался лидер «Коза ностра» Маттео Мессина Денаро, которого следователи ловили более 30 лет.