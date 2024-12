Финский профессор назвал бессмысленным закрытие границы с Россией

Global Look Press

Агентство попросило специалиста рассказать, как решение властей Финляндии экономически повлияло на приграничные районы.

Малинен заявил, что ему неинтересно общаться «со связанными с Кремлем СМИ», но сразу же после этого опубликовал пост в своих соцсетях. Там он сообщил на английском, что с ним связался журналист РИА «Новости», и каким был бы ответ.

«Закрытие границы не имеет абсолютно никакого смысла», — подчеркнул профессор.

Комментаторы с юмором отреагировали на публикацию эксперта.

«Вы были слишком напуганы, чтобы разговаривать с российским журналистом», — написал один из пользователей.

В конце ноября в Хельсинки прошла акция в поддержку открытия финско-российской границы. Демонстрацию провели организации «Свободное движение», Amnesty International и We see you Finland.