Ликсутов: компания «АГВ», выпускающая продукцию для нефтегазовой отрасли, стала резидентом ОЭЗ Москвы

Ликсутов: компания «АГВ» стала новым резидентом «Алабушево» ОЭЗ Москвы

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Резидентом промышленной площадки «Алабушево» ОЭЗ Москвы стала компания «АГВ», которая специализируется на выпуске продукции для нефтегазовой отрасли. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Новый резидент ОЭЗ „Технополис Москва“ планирует запустить импортозамещающее производство компонентов для поршневых компрессоров и газопоршневых двигателей. Инвестиции в проект, благодаря которому будет создано около 140 новых высокотехнологичных рабочих мест, превысят 1,3 миллиарда рублей», — сказал он.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Компания более 10 лет разрабатывает и выпускает клапаны, штоки, поршневые кольца, поршни для компрессорной техники как отечественного, так и зарубежного производства.

Статус резидента особой экономической зоны позволит «АГВ» пользоваться мерами поддержки, среди которых нулевая ставка на имущественный, земельный и транспортный налоги, налог на прибыль в размере 2% вместо 25% и режим свободной таможенной зоны.

«Новый резидент начнет выпуск инновационной продукции на площади четыре тысячи квадратных метров на базе промышленного технопарка, первая очередь которого была сдана в прошлом году. Производственные мощности составят до 20 тысяч деталей в год. Запуск производства запланирован на конец 2026 года», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Расширение позволит «АГВ» в три-четыре раза нарастить объемы производства и разнообразить ассортимент.

На столичной площадке компания будет использовать в производстве инновационные композитные материалы и передовые технологии, в частности алмазно-графитовое покрытие. Это повысит прочность и продлит срок службы оборудования для нефтегазового отрасли.

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