Ликсутов: компания «АГВ», выпускающая продукцию для нефтегазовой отрасли, стала резидентом ОЭЗ Москвы

Резидентом промышленной площадки «Алабушево» ОЭЗ Москвы стала компания «АГВ», которая специализируется на выпуске продукции для нефтегазовой отрасли. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Новый резидент ОЭЗ „Технополис Москва“ планирует запустить импортозамещающее производство компонентов для поршневых компрессоров и газопоршневых двигателей. Инвестиции в проект, благодаря которому будет создано около 140 новых высокотехнологичных рабочих мест, превысят 1,3 миллиарда рублей», — сказал он.

Компания более 10 лет разрабатывает и выпускает клапаны, штоки, поршневые кольца, поршни для компрессорной техники как отечественного, так и зарубежного производства.

Статус резидента особой экономической зоны позволит «АГВ» пользоваться мерами поддержки, среди которых нулевая ставка на имущественный, земельный и транспортный налоги, налог на прибыль в размере 2% вместо 25% и режим свободной таможенной зоны.

«Новый резидент начнет выпуск инновационной продукции на площади четыре тысячи квадратных метров на базе промышленного технопарка, первая очередь которого была сдана в прошлом году. Производственные мощности составят до 20 тысяч деталей в год. Запуск производства запланирован на конец 2026 года», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.