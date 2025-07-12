Еще 8 народных троп обустроили в Щелкове

Реализацию программы по обустройству народных троп «Пешком» на 2025 год завершили в городском округе Щелково. В этом сезоне появились восемь новых пешеходных маршрутов, которые местные жители предложили сами.

По этим дрожкам они передвигаются ежедневно в школы, детские сады, поликлиники, на игровые площадки.

Так, новые народные тропы обустроили от храма к остановочному павильону, вблизи храма, а также от детской площадки к остановке в деревне Богослово. Помимо этого, дорожки сделали в рабочем поселке Фряново: от улицы Победы до пешеходного моста, по Ленинскому переулку до пересечения с Нагорной улицей, а также на улице Текстильщиков — от дома № 11 к детской площадке. А в рабочем поселке Монино народные тропы появились вблизи домов № 14 и № 16 на Южной улице и от улицы Железнодорожная к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Московской области Щелковская больница, обособленному подразделению № 5.

По словам главы Щелкова Андрея Булгакова, программа «Пешком» — это маршруты, которыми ежедневно пользуются жители, чтобы дойти до школы, поликлиники, магазина, церкви или детской площадки.

«Всего с 2021 года сделали 150 дорожек. Продолжим в 2026-м. Адресный перечень так же будем формировать с учетом ваших предложений», — сказал руководитель муниципалитета.